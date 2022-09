Xiaomi lancerà uno smartphone con fast charge da 200W nel 2023

Torniamo indietro nel tempo: a luglio, in piena estate, Xiaomi ha tolto i veli alla serie 12S mostrando, con particolare enfasi, anche il 12S Ultra, il super flagship con sensore da 1 pollice Sony IMX989. Stando a quanto dichiarato dal portale francese, la main camera del 12S Ultra è in grado di superare iPhone 13 in prestazioni fotografiche. Certo, su questo versante è pazzesco, ma la ricarica rapida non è poi così veloce.

Xiaomi: l’ammiraglia del 2023 sarà potentissimo

Non bisogna però sottovalutare Xiaomi; certo, l’ammiraglia gode della fast charge da 67W, ma non è la più veloce. Il 12 Pro ha la ricarica da 120W, ma adesso l’azienda ha sviluppato l’innovativa tecnologia da 210W che potrebbe essere rivoluzionaria. Dai test realizzati in questi giorni abbiamo visto che è in grado di caricare un telefono da 4000 mAh, da 0 al 100% in soli 8 minuti.

Con il 13 Ultra o 13S Ultra l’azienda colmerà questa carenza vista sull’attuale top di gamma del brand, quindi non c’è da preoccuparsi. Inoltre, Lei Jun ha garantito che i telefoni premium verranno lanciati in tutto il mondo.

A proposito di Xiaomi 13, il tipster Digital Chat Station ha appena affermato che il telefono prossimo al lancio riceverà un display con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz. La scocca dovrebbe essere prodotta dall’azienda cinese BYD. Godrà della fast charge via cavo da 100W e della ricarica wireless da 50W. Non mancherà un chip speciale pensato proprio per questo.

Voi cosa ne pensate? Acquistereste un device in grado di caricarsi del tutto in soli 8 minuti? Sulla sicurezza la società promette il top del top, quindi non dovrebbe esserci nulla di pericoloso. Pensate alla libertà di avere un device carico per ore in meno di dieci minuti.

Se volete acquistare l’ultimo top di gamma Xiaomi 12, sappiate che è in offerta a tempo limitato a soli 599,90€ su Amazon.

