Xiaomi lancerà nuovi device con storage SUPER capiente

Secondo quanto si apprende da un noto tipster online, sembra che Xiaomi svelerà presto dei nuovi flagship super potenti con storage da ben 512 GB. Di fatto, lo sappiamo: le fotocamere sono sempre più performanti e richiedono maggiore potenza – e un maggiore quantitativo di memoria – per l’archiviazione degli scatti e dei video prodotti.

Ora, da un rapporto appena emerso sul web, scopriamo che proprio l’OEM cinese leader del mercato vuole svelare dei telefoni con opzioni di memoria elevatissime (da 512 GB in su).

Xiaomi: cosa sappiamo dei super device con 512 GB?

Sappiamo che oggi, quando si sceglie un nuovo telefono, lo storage a disposizione è un fattore deterrente per l’acquisto. Si apprende che Xiaomi intende rilasciare smartphone con storage generoso con i suoi marchi secondari (Redmi e POCO). Non di meno, anche le offerte di fascia media riceveranno un simile trattamento e avranno memorie da ben 512 GB. A dirlo è il noto tipster Digital Chat Station.

Questa opzione sarà una delle migliori presenti sul mercato. Come detto, l’insider tech lo ha rivelato su Weibo, il noto social di microblogging cinese e ha detto che presto arriveranno device di fascia media con 512 GB di storage. Teniamoci pronti, perché questi modelli sono alle porte e il debutto è praticamente imminente. Possiamo aspettarci di saperne di più nei giorni a venire. A tal proposito, è uscito già un primo poster pubblicitario.

Curiosamente, uno di questi nuovi terminali avrà 8 GB di RAM e ben 512 GB di storage; una configurazione molto particoalre. Pensiamo al K50 Pro che godeva di una memoria così generosa solo nella variante da 12 GB di RAM LPDDR5. Il motivo è semplice: l’azienda abbasserà il prezzo di queste iterazioni a causa della memoria virtuale meno esosa, ma aumenterà lo spazio a disposizione dell’utente per l’installazione delle app e l’archiviazione delle foto e dei video. Vi invitiamo a restare connessi per essere sempre aggiornati in merito.