L'Amazon Prime Day non avrebbe lo stesso sapore per un appassionato di tecnologia se Xiaomi non partecipasse. Il colosso cinese, fortunatamente, conferma anche per quest'anno la sua presenza al mega evento di shopping e non solo: la promessa è quella di poter ottenere sconti su tantissimi prodotti.

Xiaomi: faville all'Amazon Prime Day

Il 21 e 22 giugno prossimi sarà il momento perfetto per fare affari con i prodotti Xiaomi, ormai ne siamo certi. Che tu sia un Mi Fan o, semplicemente, un consumatore che bada moltissimo all'equilibrio fra qualità e prezzo, non perdere l'occasione di fare shopping risparmiando tantissimo sui dispositivi di elettronica di consumo più interessanti e recenti.

Come? Semplicemente tenendo d'occhio – lunedì e martedì prossimi – lo store ufficiale Amazon di Xiaomi. E ricorda: il Prime Day è riservato esclusivamente agli iscritti Prime. Non lo sei? Allora è il momento giusto per provarlo gratis 30 giorni, senza alcun vincolo.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia commenta così la presenza della compagnia durante l'Amazon Prime Day:

“Xiaomi è nata come internet company e l’e-commerce è sempre stato un canale importante della strategia del brand. Vogliamo dimostrare ai nostri utenti che possiamo fare sempre meglio, per ripagarli della fiducia che ripongono nel nostro brand mettendo a disposizione un numero sempre maggiore di prodotti. Amazon Prime Day, come ogni anno, è un'occasione unica per i Mi Fan e per gli appassionati di tecnologia per scoprire tutti i prodotti Xiaomi in vendita su Amazon.”

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

