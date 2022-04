Xiaomi: l'amato termometro igrometro SMART torna su Amazon a 12€

Apprezzato perché compatto, preciso e con un cuore intelligente. Si tratta dell'iconico termometro igrometro smart di Xiaomi, che adesso è tornato in sconto su Amazon a 12€ circa appena, in occasione delle offerte primaverili.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare e completa l'ordine al volo per accaparrartelo. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Xiaomi: il termometro igrometro smart è in sconto

Sicuramente è il modello da preferire. Rispetto all'altro, che garantisce comunque valori precisi ed aggiornati in tempo reale, questo gioiellino è anche in grado di collegarsi in Bluetooth allo smartphone.

In questo modo, puoi guardare i dati di temperatura e umidità anche sul tuo dispositivo mobile e non solo. Infatti, puoi anche registrarli, così da tenere traccia dell'andamento nel tempo.

Piccolo e compatto, è comunque dotato di display ad alta visibilità con numeri grandi e facilmente leggibili, così da non sforzare la vista. Al colpo d'occhio, potrai tenere sotto controllo anche il livello generale di comfort ambientale. Non ci sono complicati grafici da interpretare, ma solo una faccina: se è sorridente, allora puoi stare sereno. Diversamente, temperatura o umidità (o entrambi i valori) non sono corretti. Si tratta di una funzione studiata espressamente per gli ambienti dove ci sono i bambini.

Insomma, un gadget utile, oltre che bello esteticamente e piacevole da sistemare in casa. A questo prezzo si tratta di un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Porta adesso a casa l'ottimo termometro igrometro smart di Xiaomi a 12€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, offerte dai servizi Prime.