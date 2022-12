Xiaomi: la stufa SMART a torre sbarca su Amazon, uno spettacolo

Ambienti subito caldi in pochissimi minuti con la stufa smart a torre di Xiaomi. Un prodotto super pratico, gestibile tramite applicazione per smartphone e soprattutto super efficiente sotto il punto di vista energetico. Finalmente sbarcata su Amazon, ha un ottimo equilibro fra qualità e prezzo. Infatti, puoi portarlo a casa a 121€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

La nuova stufa smart di Xiaomi è su Amazon

Proprio perché dotata di design a torre, non occupa molto spazio nonostante si tratti di un prodotto super efficiente. Bello da vedere, si adatta praticamente a qualsiasi forma di arredamento. Ogni aspetto del funzionamento puoi gestirlo tramite applicazione per smartphone oppure utilizzando i pulsanti integrati sulla parte alta del dispositivo.

Il movimento oscillatorio a 70 gradi aiuta a diffondere in modo uniforme il calore. Sarai tu a decidere il livello di riscaldamento che desideri: con una potenza massima di 2000W, puoi raggiungere la temperatura ideale in pochissimo tempo. A rendere particolarmente efficiente questo dispositivo è sicuramente l’elemento riscaldato in ceramica e la presenza di ventole, che lo rendono un termoventilatore a tutti gli effetti.

Per finire, gli amanti della casa smart apprezzeranno naturalmente la possibilità di gestire il prodotto utilizzando la voce, grazie alla piena compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Il momento di regalarti calore premium è adesso, con la nuova stufa smart a torre di Xiaomi. Completa l’ordine al volo per prenderla a 121€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

