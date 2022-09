Xiaomi: la ricarica da 210W stabilisce un nuovo record

Xiaomi non smette di stupirci. Dopo aver conosciuto la tecnologia di ricarica rapida a 120W e a 200W, adesso ha presentato l’innovativa fast charge da 210W. Questa permette di caricare da 0 a 100% un telefono in solo 8 minuti. Non c’è nessun brand capace di ciò; perfino iQOO che aveva il record prima del colosso cinese, non riesce a star dietro alle prestazioni di Xiaomi.

L’azienda asiatica ha appena riferito di aver condotto una serie di test con il flagship dello scorso anno, lo Xiaomi Mi 11 Ultra. Peccato solo che il terminale, pur supportando la ricarica veloce da 200W, non è possibile provarlo commercialmente perché non c’è ancora il caricatore acquistabile in giro. L’ammiraglia è passata dallo 0 al 100% in soli 8 minuti.

Xiaomi: come funziona la nuova fast charge cablata da 210W?

Sappiamo che questa tecnologia ora è ufficiale: Xiaomi ha ricevuto la certificazione e presto la vedremo su un device commerciale. Ma perché “210”? Perché questo numero? Ad oggi la compagnia ha superato la batteria degli 8 minuti ed è lecito che voglia battere ulteriormente il suo record.

Per fortuna anche l’alimentatore ha ricevuto la certificazione quindi lo potremmo vedere presto in commercio. Difficilmente lo troveremo in una scatola anche perché oramai il trend dei produttori è quello di non inserire nulla nelle confezioni di vendita dei suoi terminali. Si dovrà acquistare in separata sede. Certo è che con questa tecnologia, la ricarica sarà un gioco da ragazzi.

Ovviamnte 8 minuti sono necessari per caricare una batteria da 4000 mAh; se l’amperaggio degli accumulatori sarà maggiore occorrerà più tempo. Magari vedremo questa rivoluzionaria tecnologia nel futuro Xiaomi 13 o nel famigerato Xiaomi 13 Ultra che dovrebbe vedere la luce nel corso della prima metà del prossimo anno.

Cosa ne pensate di questa rivoluzionaria tecnologia? Pensate che possa essere rischiosa per gli accumulatori dei telefoni? Fateci sapere le vostre opinioni.

Intanto, se volete fare un buon affare vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12 in offerta su Amazon a soli 599,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.