Xiaomi: la nuova stampante fotografica è PAZZESCA, ora in sconto (Amazon)

La spettacolare Xiaomi Instant Photo Printer 1S è una stampante fotografica smart pazzesca. Scatta con lo smartphone, o con una macchina fotografica, e stampa in tempo reale i tuoi ricordi. Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico, super ricco di funzionalità, che adesso prendi anche in promo lancio da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 129€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non serve inchiostro, ma solo gli appositi fogli, disponibili anche loro sulla celeberrima piattaforma di e-commerce.

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico e costruito con materiali che ne denotato la vocazione di dispositivo tech premium. Abbinalo al PC o allo smartphone e stampa le tue fotografie in pochi secondi. A disposizione, due formati di stampa fra i quali scegliere, anche in base al tipo di carta acquistata.

Tutta la qualità del colosso cinese e tutta la liberà di poter stampare le tue fotografie direttamente a casa, senza dover uscire. Eccellente anche la resa, che ti offre stampe eccezionali (la qualità naturalmente dipende anche dalla foto che desideri stampare).

Non perdere l’occasione di portare a casa l’eccezionale stampante fotografica smart di Xiaomi, il nuovo modello, a eccellente freddo da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 129€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.