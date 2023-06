Xiaomi: la NUOVA friggitrice ad aria smart CROLLA di prezzo su Amazon

Sei pronto a rivoluzionare il tuo modo di cucinare? Lasciati conquistare da Xiaomi Smart Air Fryer PRO, il tuo nuovo alleato in cucina, ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 111,99€, rispetto al prezzo consigliato di 159,99€. Un’offerta da non perdere: completa l’ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo fantastico elettrodomestico è molto più di una semplice friggitrice ad aria. Questo strumento di cottura intelligente ti permette di preparare i tuoi piatti preferiti in modo più sano, senza rinunciare al gusto. Grazie alla sua capacità di 4 litri, potrai cucinare una grande varietà di alimenti, dal pollo alle patatine fritte, passando per verdure e dessert.

Ma non è tutto, infatti è dotata di funzionalità smart che la rendono ancora più versatile e facile da usare. Puoi controllarla tramite l’app dedicata, impostare il timer e la temperatura, e persino programmare la cottura dei tuoi piatti preferiti. Inoltre, è compatibile con Alexa e Google Assistant, per un controllo vocale semplice e intuitivo.

Perché scegliere la Xiaomi Smart Air Fryer PRO 4L:

Cottura più sana: puoi cucinare i tuoi piatti preferiti con meno olio, per un’alimentazione più sana senza rinunciare al gusto.

Capacità di 4 litri: Questa friggitrice ad aria ha una capacità di 4 litri, perfetta per preparare una grande varietà di alimenti.

Funzionalità smart: Controlla la tua friggitrice ad aria tramite l’app dedicata, impostando il timer e la temperatura, e programmando la cottura dei tuoi piatti preferiti.

Compatibilità con Alexa e Google Assistant: Usa la tua voce per controllare la Xiaomi Smart Air Fryer PRO 4L EU, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Non aspettare, approfitta subito di questa offerta imperdibile. Aggiungi questa sensazionale friggitrice ad aria al tuo carrello su Amazon e inizia a scoprire un nuovo modo di cucinare, più sano e gustoso: completa adesso l’ordine per approfittarne. Ricorda, le offerte come questa non durano per sempre, quindi affrettati! Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.