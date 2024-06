Xiaomi: la MITICA luce da notte wireless crolla di prezzo su Amazon (14€)

Non tutte le luci da notte sono uguali e quella di Xiaomi è il classico esempio di prodotto premium. Assolutamente wireless nel funzionamento, è persino dotata di una base magnetica che puoi mettere su mobile oppure al muro. Grazie a questo sistema, all’occorrenza puoi sollevare la lampada e portarla in giro con te mentre ti muovi per casa in assenza di luce.

Bellissima sotto il punto di vista estetico, in questo momento è anche in sconto su Amazon e hai la possibilità di portarla a casa a 14,99€ appena. Completa adesso il tuo ordine per approfittarne, se le scorte non sono già finite.

Un design super curato per un prodotto incredibilmente utile. Tanta tecnologia al suo interno, come la presenza di un sensore crepuscolare e di un sensore di movimento. I due funzionano in simbiosi per garantirti accensione solo quando serve effettivamente. Infatti, non si accenderà quando c’è sufficiente luce ambientale intorno a lui: inizierà a farlo solo quando, mentre è al buio, rileverà un movimento.

La pratica possibilità di prendere la lampada, e portarla in giro con te mentre ti sposti per la casa, offre un livello di sicurezza in più durante i movimenti notturna: non si limiterà a illuminare la stanza dove si trova, ma ti permetterà di portare la fonte luminosa sempre con te.

Sono proprio questi dettagli, insieme all’estrema attenzione alla costruzione e ai materiali scelti, a rendere la luce da notte di Xiaomi un prodotto di alta qualità, ben diverso dagli altri. In promozione su Amazon, hai la possibilità di portarla a casa a 14,99€ appena semplicemente completando il tuo ordine, prima che le scorte finiscano. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.