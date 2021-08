La spettacolare lavagna smart di Xiaomi torna in gran sconto su Amazon a prezzo assurdo: la porti a casa a 25€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: pochissimi pezzi a disposizione.

Xiaomi: la lavagna smart torna in sconto

Un ampio pannello LCD da 13,5″e un pennino di precisione in dotazione. Basta questo per eliminare definitivamente la carta e prendere appunti, disegnare, fare schermi e lasciare messaggi.

Quando hai finito, basta premere un pulsante per cancellare tutto e ricominciare. Se quello che hai scritto serve conservarlo, basta una foto con lo smartphone: l'eccellente qualità dello schermo renderà perfettamente. Conserverai quello che hai scritto e non avrai sprecato carta.

Realizzata con materiali di altissima qualità, è un prodotto premium che si presta perfettamente anche all'utilizzo professionale. Sottile come un tablet, lo porti sempre con te (il pennino si aggancia in modo stabile allo schermo e non rischi di perderlo).

Questo gioiellino di Xiaomi adesso è in gran sconto su Amazon ed è il momento di prendere un gadget che potrai sfruttare nel tempo libero, ma anche a scuola o a lavoro. Il tuo affare lo fai adesso: accaparrati in gran sconto la lavagna smart e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochissimi pezzi disponibili, sii rapido.

