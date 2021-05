Torna in offerta a prezzo irrisorio su Amazon, il celebre zaino di Xiaomi: il compagno perfetto per città e non solo. Lo puoi avere in diversi colori, con spedizioni rapide gratis, garantite dai servizi Prime. Attento però: devi accaparrartelo prima che l'offerta finisca di nuovo!

Xiaomi: lo zaino è in offerta su Amazon

Un prodotto che ha soddisfatto i fan del brand e non solo per anni. Costa poco e rende tantissimo: lo usi in città per il tempo libero, ma anche per lavorare o per portare i libri. Se lo desideri, puoi anche portarlo in vacanza: addirittura, lo metti in valigia e occupa pochissimo spazio.

Non farti ingannare dalle dimensioni compatte, perché è super spazioso. Nella tasca principale, potrai inserire un PC portatile, ma anche il tablet e quello che desideri. All'esterno c'è poi un'altra tasca con cerniera dove potrai riporre al sicuro i tuoi effetti personali più piccoli, che desideri avere sempre a portata di mano.

Non è finita qui: lateralmente, ci sono altre due tasche aperte, perfette per inserire un ombrello, una bottiglia a o una borraccia. Terrai lontano il possibile contatto con l'acqua dai tuoi beni, che saranno all'interno. Già, perché il tessuto di questo eccezionale zaino di Xiaomi è assolutamente impermeabile!

Insomma, un prodotto eccezionale, che poter pagare 10€ è un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione di averlo a prezzo regalo, devi solo completare l'acquisto prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime! Sempre a caccia di occasioni come queste? Le migliori te le segnaliamo sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home