Il momento di fare un ottimo affare su eBay, in tempo per il ritorno a scuola e a lavoro, è adesso. Lo zaino di Xiaomi lo prendi a 7€ circa con spedizioni gratis. Devi essere super rapido però: metti subito il prodotto nel carrello (scegliendo il colore che preferisci) e – prima di pagare – inserisci il codice “PITALONG21”.

Xiaomi: l'eccezionale zaino è in sconto su eBay

Un prodotto curato in ogni dettaglio, dal design alla versatilità. Realizzato con materiale impermeabile, non temere quando trasporti PC, libri e quaderni: in caso di pioggia, non si bagneranno o rovineranno. A disposizione per i tuoi oggetti hai ben 4 scompartimenti.

Il primo, il più grande e con cerniera, è perfetto per tablet, libri, portatili, quaderni, dispense e non solo. All'esterno c'è la seconda tasca – sempre con cerniera – più piccola e compatta: l'ideale per sistemare chiavi, smartphone, auricolari e wearable vari.

Infine, sui laterali di questo gioiellino ci sono due tasche senza chiusura, pensate per permetterti di sistemare un ombrello, una bottiglia o una borraccia.

Il tuo affare, con il bellissimo zaino di Xiaomi, oggi lo fai direttamente su eBay: mettilo nel carrello e applica il codice “PITALONG21” prima di pagare. In questo modo, il prezzo finale sarà di circa 7€ e le spedizioni assolutamente gratis. Pochissimi pezzi ancora in stock: sarai abbastanza veloce da approfittarne?

