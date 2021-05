Xiaomi Trovuer Power 11 è un gioiellino che spicca fra gli aspirapolvere senza fili. Parte dell’ecosistema di prodotti del colosso cinese, ora da Gshopper lo porti a casa a 107€ con spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo. Ti serve solo uno speciale codice sconto da applicare prima del pagamento, questo: 6D02A6F5B9. Attenzione però: scorte super limitate.

Xiaomi: eccellente aspirapolvere in super offerta

Un design minimal e curato in ogni dettaglio. Una costruzione che punta su materiali di qualità per un prodotto che ti garantisce fino a 60 minuti di utilizzo continuo, senza cali di prestazione.

Rimuovi in modo efficace peli, polvere, sporcizia e capelli dal pavimento e da altre superfici: scegli come combinare gli accessori per ottenere un uso consono alle tue esigenze e poi affidati all’eccezionale potenza di aspirazione. Leggi sul display tutti i dati e tieni sempre sotto controllo la sessione di pulizia.

Xiaomi Trouver Power 11 è un aspirapolvere senza fili decisamente interessante e completo e poterlo comprare a 107€ è un affare che non puoi farti scappare. Per approfittarne subito, devi mettere il prodotto nel carrello e – prima di effettuare il pagamento – inserire il codice sconto “6D02A6F5B9”. Le spedizioni sono rapide e gratuite, da magazzino europeo: il prodotto si trova in Francia e sarà consegnato in una manciata di giorni.

Non perdere questa e altre super occasioni, le trovi tutte sul canale Telegram Ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home