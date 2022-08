Xiaomi, la BOMBA eBay: tablet 13" da scrittura a 24€, pennino GRATIS

L’ormai celeberrimo tablet da scrittura di Xiaomi torna a un prezzo pazzesco per l’edizione con superficie da 13,5″. Tantissimo spazio per sfruttare al massimo il pennino in dotazione. Prendi appunti, disegna, scrivi note e crea: libera la fantasia e – quando finisci – premi un pulsante per ricominciare.

Con le ottime promozioni eBay del momento, questo prodotto premium – l’ideale da sfruttare a scuola o a lavoro – puoi portarlo a casa a 24€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super veloci, garantite in pochi giorni.

Xiaomi: il tablet da scrittura è assolutamente da avere

Il dispositivo che manca nel tuo setup smart. Ampia superficie dove poter scrivere o disegnare tramite il pennino che, quando non serve, puoi riporre e agganciare al device sfruttando il supporto magnetico. Quando finisci, e vuoi ricominciare, basta premere un pulsante. Se invece preferisci digitalizzarlo, la superficie dello schermo è perfetta da fotografare e conservarlo in via definitiva, magari in cloud.

Un prodotto, il tablet da scrittura di Xiaomi, perfetto per eliminare gli sprechi di carta e per avere sempre con te un supporto sul quale scrivere. Super sottile e leggero, lo metti nello zaino o in borsa e lo porti sempre con te.

Lascia stare i prodotti economici di concorrenza e punta al meglio, agli sconti ci pensa eBay. Completa l’ordine adesso per accaparrartelo a 24€ circa nell’edizione da 13,5″. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni.

