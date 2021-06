Ci sono delle occasioni, come quella di oggi che trovi su eBay, che all'improvviso diventano la soluzione ai tuoi problemi. Pulizia automatica, con aspirazione e lavaggio del pavimento, garantita da Xiaomi ed a 99€: un vero affare. Puoi completarlo solo se le scorte non sono finite: devi semplicemente mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PIT10PERTE”. Le spedizioni sono rapide e gratis, il prodotto è già in Italia.

Xiaomi: lava, aspira e costa pochissimo

Un potenza aspirante da 2500PA, difficilmente reperibile in questa fascia di prezzo. Un serbatoio dell'acqua da 200ml per lavare il tuo pavimento, non limitarsi a raccogliere peli, polvere e capelli.

Non preoccuparti degli ostacoli, questo gioiellino è dotato di 15 sensori in grado di evitarli e non solo: c'è anche un sistema di navigazione intelligente, che renderà ancora più efficace il momento della pulizia. Anzi, sui tappeti si arrampica con la stessa forza di volontà con la quale affronto il primo mese di dieta prima dell'estate (tanta forza di volontà).

Tutto questo, raccolto in un guscio di design, curato in dettaglio e – semplicemente – bello. Siamo onesti, con 99€ si può comprare un robot aspirapolvere che non sia veramente di basso livello? Solitamente no, ma per questo esiste Xiaomi, per rendere possibile quello che normalmente non lo è.

Infatti, non ho ancora finito di raccontarti questo Mijia 1C. Sai che è anche smart? Lo gestisci tramite applicazione, anche da remoto, e non è poco se vuoi pulire casa mentre sei in ufficio.

Questo è il gioiellino che cercavi, l'alleato per le pulizie domestiche che ti serviva, quello che addirittura il pavimento te lo lava anche. Tutto, mentre tu sei libero di occuparti di altro o – perché no – di rilassarti sul divano.

Il momento di spendere meno di 100€ per un prodotto potente è oggi: metti subito il tuo nuovo dispositivo nel carrello – direttamente su eBay – e inserisci il codice sconto “PIT10PERTE” prima di pagare.

Le spedizioni sono rapide e gratis, ma attenzione: a 99€ è impossibile che le scorte durino per un tempo decente. C'è solo una cosa da fare: essere super veloce! Vuoi conoscere queste chicche in anticipo? Le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

