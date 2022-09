Xiaomi, la BOMBA: 63€ per la friggitrice ad aria SMART ( sconto 48%)

Incredibile, eppure è così: è un autentico affare. Su eBay, la friggitrice ad aria smart di Xiaomi crolla di prezzo e la puoi portare a casa quasi a metà prezzo. Infatti, te l’accaparri a 63€ circa appena invece di 119,90€ e non solo: le spedizioni sono anche veloci e gratuite. Il venditore è il celeberrimo store Monclick: c’è da stare super sicuri.

Per approfittarne però, devi applicare uno speciale codice sconto: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “SETT22”. Se non è finito, puoi portare a casa questo eccellente elettrodomestico – dal cuore intelligente – a prezzo pazzesco.

Friggitrice ad aria smart by Xiaomi: è il momento di averla

Un concentrato di tecnologia, pronto ad aiutarti in cucina. Per gli appassionati di tecnologia, l’idea di cucinare (anche) tramite applicazione per smartphone è il top. Ecco, questo gioiellino lo permette. Naturalmente, a fartelo amare non sarà solo questo. Infatti, il suo più grande asso nella manica è la presenza della tecnologia di cottura a 360 gradi, che ti permetterà di ottenere dei cibi cotti in poco tempo, in modo uniforme e super gustosi. Tutto, senza l’aggiunta di grassi.

Non solo una frittura alternativa, e molto più leggera, ma anche la preparazione di carne rossa, pesce, dolci, lievitati, sfoglie e altre mille leccornie: potrai sperimentare, provando le tantissime ricette a disposizione online e anche all’interno della speciale applicazione.

Questo spettacolare elettrodomestico può essere facilmente collegato a Internet ed è un vantaggio non da poco: la cottura puoi farla partire a distanza, trovando – ad esempio – la cena pronta quando rientri a casa. Ancora, puoi gestirla usando la voce: è compatibile con gli assistenti vocali.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questa spettacolare friggitrice ad aria smart di Xiaomi a prezzo che – così basso – non si è mai visto. Mettila nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “SETT22”. Te l’accaparri a 63€ circa appena, risparmiando quasi il 50%, ma solo grazie alle promozioni eBay. Spedizioni super rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Disponibilità residua super limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.