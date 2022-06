Xiaomi, la BESTIA: potentissimo speaker wireless a 31€, occasione top

Fra le nuove promozioni eBay, spunta l’eccezionale speaker wireless di Xiaomi, con potenza in uscita fino a ben 16W. Ottima autonomia energetica, design raffinato ed elegante e tasti rapidi di gestione. Un prodotto che resiste senza problemi al contatto con l’acqua ed è quindi perfetto da portare in giro, persino al mare.

Un dispositivo premium, che adesso porti a casa a prezzo bassissimo, ma solo approfittando di uno speciale codice sconto. Accaparratelo a 31€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “MENO20ESTATE”. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Xiaomi: l’iconico speaker è in sconto

Un dispositivo che colpisce per l’estetica e convince per le performance. Abbinalo in Bluetooth allo smartphone, senza il vincolo dei cavi, e ascolta i brani che ti piacciono di più con un volume alto e chiaro e un suono super nitido.

La batteria integrata ti permetterà di usufruire di un sacco di ore di ascolto prima di dover ricorrere alla ricarica. Proprio questo lo rende perfetto per le vacanze. Infatti, seppur potente, è comunque sufficientemente compatto e versatile. Inoltre, come già accennato, è perfettamente resistente al contatto con l’acqua.

Se poi, mentre ascolti i brani che ami di più arriva una telefonata, puoi rispondere direttamente e utilizzare lo spettacolare speaker wireless di Xiaomi come un vero e proprio sistema di vivavoce.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su eBay: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MENO20ESTATE”. Lo prendi a 31€ circa e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in un paio di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.