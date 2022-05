Xiaomi INSOSPETTABILE: uno smartwatch AMOLED magnifico a 35€ (-40%)

Un ottimo wearable, insospettabilmente dotato di ampio display AMOLED da 1,78″. Questo smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi è un vero e proprio spettacolo. Dotato di un sacco di funzioni, perfetto per notifiche, sport e salute, a questo prezzo è un eccezionale affare. Spunta il coupon in pagina, risparmia il 40% e accaparratelo a 35€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: uno smartwatch spettacolare a prezzo piccolissimo

Il suo ampio pannello AMOLED da 1,78″ ha una visibilità pazzesca in qualsiasi contesto. Rapidamente, smisti dal polso le notifiche in arrivo sullo smartphone e non devi prenderlo ogni volta. L’ampio schermo puoi anche personalizzarlo, scegliendo fra tantissimi quadranti diversi quello che ti piace di più.

Ogni volta che lo desideri, puoi controllare importanti parametri legati alla salute direttamente dal tuo wearable: non solo battito cardiaco H24, ma anche quantità di ossigeno presente nel sangue e qualità del riposo notturno.

Per finire, naturalmente si tratta anche di un eccezionale activity tracker, che puoi sfruttare per tenere traccia delle tue sessioni di allenamento. A disposizione ci sono ben 12 modalità sportive da monitorare: tutti i dati vengono scaricati all’interno dell’applicazione per Android e iOS.

Insomma, uno smartwatch super completo parte dell’ecosistema Xiaomi, oltre che decisamente interessante sotto il punto di vista estetico e delle prestazioni, grazie al display AMOLED da 1,78″. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, risparmiando il 40%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.