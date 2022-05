Xiaomi inserirà la USB 3.0 sui suoi smartphone di punta

Stando a quanto si apprende da un nuovo report emerso online, scopriamo interessanti informazioni sui progetti di Xiaomi per i futuri flagship che arriveranno sul mercato. Ora si legge che la compagnia sta testando ufficialmente lo standard USB 3.0 (e la tecnologia DP) per le ammiraglie del futuro. In poche parole, Xiaomi 13 potrebbe disporre di questa tecnologia.

A riportare la notizia ci hanno pensato fonti vicine all’azienda che affermano come la compagnia abbia intenzione di introdurre la USB 3.0 all’interno dei telefoni in arrivo nei mesi a venire. Addirittura, è stato anche condiviso uno screenshot di CIT come prova al seguito.

Xiaomi: a cosa serve la USB 3.0?

Qualcuno potrebbe dire: cosa è il CIT? A che serve tutto questo? Sono domande più che lecite a cui rispondiamo subito. Il CIT è uno strumento che serve per testare l’hardware dei gadget di Xiaomi. Per accedervi all’interno di un telefono del marchio vi basterà andare nelle impostazioni, versione Kernel e il gioco sarà fatto. Per la seconda domanda invece, vi segnaliamo che uno standard più veloce consente di effettuare operazioni in lettura e scrittura più rapide, oltre a godere di velocità di trasferimento dati incredibili.

Se volessimo utilizzare altre parole, potremmo dirvi che l’OEM tecnologico cinese sta lavorando per introdurre il nuovo standard a bordo dei terminali next-gen. La società è nota per usare la USB 2.0 all’interno dei suoi flagship (anche se escono con la Type C) ma presto le cose potrebbero cambiare drasticamente. Magari, proprio con il lancio di Xiaomi 12 Ultra, la società potrà scegliere questa nuova opzione per il trasferimento dati, ma al momento è presto per dirlo.

Ad ogni modo, è solo una speculazione e vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale” per il momento. Vogliamo suggerirvi però l’acquisto di un flagship killer, il più venduto della gamma Xiaomi 12. Stiamo parlando di Xiaomi 12X che si trova su Amazon a soli 523,00€ (è un’offerta a tempo irripetibile).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.