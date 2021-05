Xiaomi è in Italia da ben 3 anni. Un periodo costellato di sucessi e obiettivi raggiunti grazie anche alla community. Per festeggiare, la compagnia porta ufficialmente sul nostro mercato tantissimi nuovi prodotti. Ecco quali.

Xiaomi: un sacco di nuovi prodotti in Italia per festeggiare il terzo anniversario

Smartphone, wearable e non solo: l’elenco di novità in arrivo da noi è lunghissimo. Tanto per cominciare, da domani si potrà comprare ufficialmente Xiaomi Mi 11 Ultra: c’è una promo di lancio molto speciale per l’Italia, che ti abbiamo raccontato in dettaglio.

Non è tutto però. Insieme al super top di gamma, da domani arrivano anche altre novità. Xiaomi Mi 11i sarà disponibile a 649,99€ nella versione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno; si potrà comprare su Mi.com e Amazon. Se lo desideri, per le prime 48 ore – a partire dalle 13 del 5 maggio – potrai averlo a 549,90€. Inoltre, se sceglierai di comprarlo su Mi.com dal 10 al 16 maggio, in omaggio riceverai Mi Smart Speaker. Se invece ti interessa il modello con 256GB di storage, dovrai aspettare ancora qualche giorno. Sbarca domani in Italia anche Redmi Note 10 5G. Potrai comprarlo in due configurazioni di memoria:

4/64GB a 229,90€ su mi.com e su Amazon;

4/128GB a 249,90€ su mi.com, su Amazon e nelle principali catene di elettronica.

Se acquistarli il device nelle prime 48 ore, a partire dalle 13 del 5 maggio, potrai pagare il modello con configurazione 4/64GB solo 199,90€.

Infine, arriva da noi anche l’ultimo della famiglia Redmi di quest’anno. Da domani, si potrà acquistare anche Redmi Note 10S in due versioni e solo su mi.com:

6/64GB a 249,90€;

6/128GB a 279,90€.

Anche in questo caso, per le prime 48 ore potrai approfittare di un prezzo early bird di 229,99€ per il modello 6/64GB.

Non solo smartphone

Come anticipato, per il terzo anniversario dell’arrivo di Xiaomi sul nostro mercato, il colosso cinese non ha pensato di portare in Italia solo smartphone. Infatti, da pochissimo è disponibile Xiaomi Mi Band 6 (anche su Amazon) mentre domani sbarcano i nuovi televisori della serie Mi TV P1:

la nuova serie Mi TV P1 arriva in 4 varianti (55”, 50”, 43”, e 32”) e punta a diventare la protagonista di ogni angolo della casa. Un design elegante e raffinato, con i bordi sottilissimi, accompagna un pannello LED a 60Hz con una visuale a 178° per godere di immagini eccellenti da ogni angolazione. Le varianti da 55”, 50” e 43” offrono una qualità d’immagine al top con risoluzione 4K UHD e supporto Dolby Vision®, con tecnologia MEMC per garantire un’immagine ottimale e fluida. Le due versioni più grandi offrono anche l’HDR10+, per un’immagine ancora più vivida e realistica. Tutti i modelli sono estremamente smart e dotati di un ricco ecosistema di contenuti grazie ad Android TV™, a Google Assistant, a Chromecast e Miracast, e alle applicazioni più popolari integrate. Le varianti da 55”, 50” e 43” sono dotate anche di un microfono incorporato per comandare la TV e qualsiasi dispositivo smart con la voce.

Ecco prezzi e disponibilità dei TV:

43″ a 449,90€ (prezzo early bird 399,90€);

50″ a 599,90€;

55″ a 649,90€ (prezzo early bird 599,90€);

Successivamente, si potrà acquistare anche l’edizione da 32″ a 279€. Le promozioni early bird partiranno dal 21 maggio e dureranno fino al 24 dello stesso mese.

Smartphone