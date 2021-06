Da appassionata di fai da te, conosco bene il prezzo di attrezzi utili – e soprattutto robusti – come il cacciavite multiplo a cricchetto. Ecco perché, quando mi è capitato sottomano questo gioiellino di Xiaomi in sconto a 18€ circa su Amazon, mi sono precipitata a raccontartelo. È un’offerta assurda, soprattutto se metti in contro che le spedizioni sono rapide e gratis!

Xiaomi: cacciavite a cricchetto a prezzo ridicolo

Un prodotto eccellente, a partire dalla qualità costruttiva. Solo materiali super robusti e un progetto incredibile per concepirlo. Perchè? Beh, ci sono diverse punte e sono tutte nascoste nel cacciavite stesso, perfettamente alloggiate e bloccate. Porti in giro soltanto un dispositivo super compatto, non diversi, e tiri fuori solo l’adattatore che ti serve. C’è anche una chicca aggiuntiva: un’asta telescopica, che puoi montare quando devi raggiungere punti complessi.

Non dimenticare che si tratta di un sistema a cricchetto: puoi avvitare e svitare senza sforzi e senza rovinare la vite di turno.

Puoi contare su 16 punte differenti, 2 per ogni adattatore. Sceglie quella che ti serve e sei pronto in un attimo! Un prodotto che non dovrebbe mancare in casa perché utilissimo per i piccoli lavori di manutenzione, ma non solo. Infatti, data l’eccellente qualità, questo prodotto puoi sfruttarlo senza remore anche a lavoro.

Se questo gioiellino del fai da te lo proponesse un altro brand, stai pur certo che avrebbe un prezzo sensibilmente più elevato. Invece c’è lo zampino di Xiaomi – e del suo immenso ecosistema – e questo basta per permetterti di avere un cacciavite a cricchetto così a un prezzo ridicolo e direttamente su Amazon!.

Le spedizioni sono rapide e gratis, se sei cliente Prime. Sii rapido però, perché comunque si tratta di un’offerta: normalmente costa circa il doppio, soprattutto su Amazon. Ti piacciono queste offerte nascoste? Allora sei un vero cacciatore di occasioni, degno di far parte del canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: solo per veri professionisti del risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home