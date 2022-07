Xiaomi: il ventilatore SMART è il salvavita estivo che ti serve

Il ventilatore smart di Xiaomi è in sconto su Amazon al momento giusto. Il tuo strumento per combattere l’afa estiva, adesso lo prendi a prezzo più che ragionevole. Qualità elevata, grazie al motore brushless e un cuore tutto intelligente.

Lo gestisci dallo smartphone e ottieni una corrente di aria fresca in qualsiasi momento. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare, completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 75€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è limitatissima.

Xiaomi: il ventilatore smart a prezzo pazzesco

Un prodotto estaticamente meraviglioso, che puoi usare tanto appoggiato al pavimento quanto al tavolo. Le 12 (7+5) pale delle quali è dotato ruotano silenziosamente per emettere un flusso d’aria che arriva a parecchi metri di distanza.

Posizionalo dove preferisci e lascia che il suo cuore intelligente ti permetta di gestire ogni aspetto di questo dispositivo anche a distanza. Lo accendi, regoli l’intensità e attivi anche la modalità notturna. L’applicazione Mi Home, tutta da scoprire, ti permetterà di ottenere il massimo da questo gioiellino.

Super silenzioso, bello sotto il punto di vista estetico, potente e in grado di generare un ottimo flusso d’aria in qualsiasi momento. Non perdere l’occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon con questo eccezionale ventilatore smart. L’eccellente Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 a 75€ circa appena è un’occasione rara: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.