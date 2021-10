Xiaomi: il trovatutto è uno spettacolo, GENIALATA a 9€

Il trovatutto di Xiaomi è un tracker bellissimo sotto il profilo estetico, super utile per non correre il rischio di perdere chiavi, zaini, borse, valigie e non solo. Lo abbini allo smartphone e – in caso ti allontanassi troppo dal dispositivo – riceveresti immediatamente una notifica.

Super semplice da usare, curato nel design e super utile, lo porti a casa a 9€ circa appena da Aliexpress adesso: completa rapidamente l'ordine, spedizioni super economiche (1,50€ circa).

Xiaomi: il trovatutto costa pochissimo su Aliexpress

Un prodotto particolarissimo, realizzato da un brand che è parte dell'ecosistema di prodotti del colosso cinese. Il suo potente chip Bluetooth garantisce copertura di lungo raggio e ti permette di avere sotto controllo sia l'oggetto al quale è attaccato il tracker sia il tuo device.

Infatti, non solo tramite app puoi ritrovare il tuo tracker, puoi fare anche di più. Immagina di non sapere dove hai lasciato lo smartphone: bene, basta premere il pulsante presente su questo gioiellino e il tuo dispositivo emetterà dei suoni. A quel punto, basterà seguirli per ritrovare lo smartphone.

Se ci pensi, non si tratta solo di un trovatutto. Questo dispositivo di Xiaomi è anche un antifurto. Infatti, se qualcuno – ad esempio – sottraesse lo zaino al quale è attaccato il tracker, riceveresti una notifica sullo smartphone. In un attimo, ti accorgeresti del furto.

Insomma, si tratta di uno di quei dispositivi che dovrebbe essere attaccato a ogni prodotto che temi di perdere o ti venga rubato. Completa rapidamente l'ordine da Aliexpress per portarlo a casa a 9€ circa appena. Le spedizioni sono super economiche: 1,50€ circa appena.