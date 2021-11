Xiaomi: il telemetro laser non l'hai MAI VISTO (23€)

Lo so, scommetto che non pensavi che nell'ecosistema di device Xiaomi ci fosse anche un telemetro laser. Invece è presente ed è realizzato in collaborazione con il brand Duka. Un autentico gioiellino, curato in ogni dettaglio, che è in grado di effettuare misurazioni fino a ben 40 metri. Dotato di display, super compatto e preciso, da Amazon puoi portarlo a casa a prezzo super: lo prendi a 23,99€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: il telemetro laser professionale costa pochissimo

Un prodotto di ottima qualità, ne ho comprato uno tempo fa e ne ho regalato un altro. Un dispositivo intuitivo da utilizzare, grazie ai pulsanti rapidi e al display. Non manca una batteria integrata da 180 mAh, che ti permette di utilizzarlo per circa 3000 volte prima di dover ricorrere alla ricarica.

Una precisione delle misurazioni notevole: il margine di errore è di 2 millimetri. Puoi misurare da 3 cm a 40 metri: perfetto per il fai da te, ma anche per misurazioni professionali (ad esempio rilievi di immobili). Inoltre, è anche facilissimo da calibrare, così da poter contare sempre su misurazioni precise.

Bellissimo ed elegante esteticamente, è realizzato in alluminio ed è super compatto: puoi inserirlo agevolmente in tasca, senza alcun ingombro.

Insomma, il telemetro laser di Xiaomi Duka è un gadget tutto da scoprire, che non ri aspetti di poter pagare così poco. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon: completa rapidamente l'ordine per avere questo eccellente dispositivo a 23,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.