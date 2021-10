Xiaomi: il tagliaunghie è PAZZESCO, prezzo ridicolo (4€)

Xiaomi è anche oggetti per la cura della persona. Esattamente come questo interessante tagliaunghie, realizzato in acciaio inox, quindi lavabile senza il rischio che si creino punti di ruggine. Adesso su Amazon lo prendi a 4€ circa appena e – in omaggio – ricevi anche una pratica custodia. Per approfittarne, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – devi solo applicare il codice “WXFVT67J”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Xiaomi: il tagliaunghie è tutto da scoprire

Semplice, preciso ed efficace. Le lame sono sufficientemente affilate da permetterti un taglio preciso, senza il rischio di strappare le unghie. Quando hai finito la manicure, attraverso la limetta integrata puoi eliminare eventuali sbavature: mani perfette in pochi minuti, insomma.

Inoltre, come ti ho anticipato in apertura, questo dispositivo è realizzato in acciaio inox. Di conseguenza è assolutamente lavabile sotto l'acqua dopo l'uso: non solo sarà sempre pulito, ma non rischierai che si crei della ruggine poco dopo.

Anzi, lo riponi nella sua custodia e lo conservi fino al prossimo utilizzo. Essere liberi di lavare e igienizzare un tagliaunghie è fondamentale per evitare infezioni alle unghie stesse.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo gioiellino di Xiaomi a gran prezzo da Amazon. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “WXFVT67J”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.