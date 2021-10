Xiaomi: il suo purificatore d'aria PRO rende l'aria al 99,99% più SANA

Il magnifico Xiaomi Viomi Smart Air Purifier è in promozione su AliExpress. Questa è un'occasione che davvero non puoi perdere, soprattutto se hai bisogno di un sistema che possa rendere l'aria di casa tua più sana. Disponibile a soli 104,88€ te lo porti a casa con un ribasso del 71% che non è uno scherzo.

Non solo l‘IVA è già inclusa nel prezzo, ma le spedizioni sono gratuite e avvengono solo in qualche giorno (il magazzino è in Germania). Cosa stai aspettando?

Xiaomi Viomi Smart Air Purifier: tutto quello che devi sapere

Con un design lineare e moderno, il Viomi Smart Air Purifier di Xiaomi lo posizioni in una stanza a piacimento della tua casa e ti godi fin da subito dell'ottima aria da respirare. Questo prodottino, infatti, è un vero gioiello se per caso sei un tipo che soffre di allergie o, ad esempio, vivi in una grande città.

Da utilizzare è semplicissimo, basta un tap sul display per metterlo in moto, quindi non preoccuparti da questo punto di vista. Nonostante possa sembrare riduttivo, in realtà lo stadio di purificazione con filtro HEPA e il rilascio di anioni di purificazione riesce a rendere la qualità più pura del 99,9% eliminando sia gas nocivi che allergeni, sostanze inquinanti in generale e persino il brutto odore.

Rispetto agli modelli cos'ha in più? Una lampada UV integrata che effettivamente si occupa di eliminare del tutto i virus e i batteri rimasti imprigionati nei vari strati del filtro.

Per un'informazione completa ti faccio sapere che è perfetto per ambienti fino a 60 metri quadrati.

Acquista subito il tuo Xiaomi Viomi Smart Air Purifier su AliExpress a soli 104,88€. Lo ricevi nel giro di una settimana grazie alle spedizioni effettuate dal magazzino tedesco. Non devi pagare né costi aggiuntivi né dogana.