Xiaomi, il router: 9€ e la rete WiFi finalmente DECOLLA

Il router di Xiaomi, ora in gran sconto su Amazon, è quello che ti serve se sei stufo delle prestazioni del tuo, soprattutto se hai una casa piena di device smart. Questo gioiellino, con le sue 4 antenne, è in grado di gestire in modo semplice fino a 64 dispositivi. Approfitta degli sconto del Black Friday 2021: completa rapidamente l'ordine per averlo a 9€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: eccezionale router in gran sconto su Amazon

Un dispositivo da non sottovalutare. Le sue 4 antenne, ti garantiscono un'ottima potenza del segnale WiFi con raggio 2,4 Ghz ovvero quello che arriva più lontano. Proprio questo lo rende il prodotto ideale per una casa dove ci sono smartphone, PC, tablet, ma soprattutto diversi dispositivi di smart home. La lampadina può stare in cucina, il router in salotto, nessun problema: la copertura sarà garantita (a meno di una casa incredibilmente grande, in quel caso un ripetitore da 9€ di certo aiuterebbe).

Posizioni il dispositivo del colosso cinese dove c'è il modem e in un attimo lo configuri con l'aiuto del tuo smartphone. Da quel momento in poi, puoi collegare tutti i device che vuoi e non solo. Hai il pieno controllo di tutto tramite l'applicazione per Android e iOS.

Un portento, un router affidabile e completo, che solo Xiaomi può offrirti a questo prezzo al Black Friday 2021 su Amazon. Completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo a 9,34€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis.