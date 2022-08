Xiaomi: il powerbank con ricarica WIRELESS a 23€ è da avere, prezzone

Bello, elegante e versatile. A questo prezzo, l’eccellente powerbank di Xiaomi, con supporto alla ricarica wireless, è assolutamente da avere. Con le promozioni eBay del momento, il modello da 10.000 mAh lo porti a casa a 23€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità residua è limitata.

Powerbank Xiaomi con ricarica wireless: da avere

Bellissimo ed elegante, è un prodotto decisamente di design. Compatto e facile da portare in giro, il suo principale punto di forza è la doppia possibilità di ricarica. Infatti, puoi sfruttare la porta USB per il collegamento a cavo – perfetto per la ricarica di qualsiasi dispositivo – ma non devi limitarti a questo. Infatti, sulla parte alta c’è una piastra wireless, che ti permetterà di ricaricare i tuoi dispositivi semplicemente appoggiandoli.

Con 10.000 mAh di pronta energia, potrai rifocillare i tuoi device per più di una vola, ovunque tu sia e nel modo che preferisci. Non perdere l’occasione di portare a casa un prodotto eccezionale, come l’ottimo powerbank di Xiaomi, a prezzo ridicolo da eBay. Completa l’ordine rapidamente per averlo a 23€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente gratuite. Sii veloce, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.