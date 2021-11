Xiaomi: il potentissimo compressore torna a 30€, FOLLIA

Xiaomi ha quel prodotto che non ti aspetti. Un potentissimo compressore portatile, funzionante attraverso batteria integrata, pronto da tenere in auto per quando serve. Non solo palloni e gomme della bici, con questo dispositivo puoi gonfiare senza problemi anche gli pneumatici dell'auto. Non perdere l'occasione di averlo a un prezzo spettacolare da Amazon: completa subito l'ordine per accaparrartelo a 30€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

AGGIORNAMENTO: prodotto finito, ma c'è una validissima alternativa in sconto a questo indirizzo (sempre su Amazon). In alternativa, trovi lo stesso modello di Xiaomi a 35€ in sconto su eBay (usa il codice “PIT10EUROFF” prima di pagare).

Xiaomi: potente compressore in gran sconto su Amazon

Un dispositivo eccezionale. Difficile pensare che un device con dimensioni così ridotte possa essere capace di una potenza tale da gonfiare anche le ruote dell'automobile. Proprio questo lo rende l'ideale da avere sempre con sé: ingombra poco, ma torna utilissimo.

Ogni parametro del dispositivo puoi gestirlo rapidamente sfruttando il display LED retroilluminato, in combinata con i pulsanti di azione rapida. Non manca neanche una torcia rapida, perfetta per eseguire operazioni di manutenzione al buio.

Sfruttalo in auto, ma non limitarti a questo: usarlo anche per la bici, per altri mezzi, per gonfiare palloni e altra attrezzatura che necessità di questo tipo di operazioni.

Non dimenticare un aspetto fondamentale: la totale assenza di cavi. Il dispositivo funziona attraverso batteria integrata, non serve una presa elettrica. Quando è scarico, semplicemente lo ricarichi come faresti con lo smartphone.

Insomma, il compressore portatile di Xiaomi è uno strumento utilissimo. A questo prezzo è un autentico affare: completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.