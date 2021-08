Come un raggio di sole estivo, torna a illuminare le offerte del momento il potente compressore portatile di Xiaomi. Incredibilmente compatto, è in grado di gonfiare dallo pneumatico dell'auto al pallone, tutto senza sforzo. Un'offertona messa a disposizione da Gshopper, che regala anche le spese di spedizioni: questo gioiellino arriva a casa in modo rapido e gratis. Sii veloce e accaparratelo a 29€ appena: pochissimi pezzi a disposizione.

Xiaomi: potente compressore in sconto

Bellissimo esteticamente, qualcuno lo scambia per un lucchetto smart, a prima vista. Invece, si tratta di una genialata, perché il manicotto della pompa si ripiega e trova alloggio all'interno del corpo del compressore stesso, che diventa quindi ancora più compatto.

Semplicissimo da usare, grazie alla sua potenza di 10 BAR riesce senza problemi a gonfiare lo pneumatico di un'automobile oppure un pallone, le ruote della bici, il materassino da mare. Insomma, qualsiasi cosa! Il bello è che fa tutto senza fili, sfruttando la sola batteria integrata nel dispositivo. Quando è scarica, la ricarichi esattamente come sei solito fare con lo smartphone.

Grazie al display ed ai pulsanti integrati, non avrai alcun problema a gestire tutto in modo veloce. Il dispositivo sarà sempre in grado di erogare la giusta potenza per ogni oggetto che avrai bisogno di gonfiare. C'è persino una comodissima torcia integrata, perfetta nel caso di utilizzo notturno.

Insomma, questo potente compressore di Xiaomi è esattamente lo strumento che dovresti avere sempre in auto o nello zaino quando ti sposti – ad esempio – in bici.

Il tuo affare da Gshopper lo fai adesso: semplicemente, completa l'ordine al volo, prima che le scorte finiscano e risparmia il 67% sul prezzo pieno del prodotto. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite direttamente da magazzino europeo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

