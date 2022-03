Xiaomi: il POTENTE e compatto asciugacapelli ora a 29€, prezzaccio

Lo prendi in mano e noti che, per quanto è compatto e leggero, quasi non si direbbe che questo asciugacapelli di Xiaomi sia in grado di offrire una potenza straordinaria. Non un consumo energetico esagerato però: il suo motore è ben ottimizzato per offrire ottime prestazioni.

In pochissimo tempo, riesce ad asciugare anche le matasse di capelli più folte, senza danneggiarle, complice la presenza di trattamento agli ioni negativi.

Con le promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 29,99€ appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. La disponibilità in promozione è super limitata.

Xiaomi: un eccezionale asciugacapelli, adesso in gran sconto

Un prodotto super compatto e portatile. L'ideale da avere in casa, ma anche da mettere in valigia per un viaggio. Basta accenderlo e provarlo una volta per apprezzarne il potenziale.

In pochissimi minuti, il risultato è pazzesco. Capelli, anche molto folti, asciutti e non elettrizzati. In più, come anticipato, grazie all'ottimizzazione del funzionamento, il consumo è più basso della media (1500W contro i 2000W dei phon tradizionali).

Per finire, un occhio al design, che non guasta mai. Questo gioiellino è parecchio gradevole sotto il punto di vista estetico ed è pronto a diventare il perfetto completamento del bagno.

Insomma, bellezza e potenza in formato compatto con questo potente asciugacapelli di Xiaomi. Approfitta dello sconto Amazon del momento e portalo a casa a 29,99€ appena. Completa l'ordine al volo e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.