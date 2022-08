Xiaomi: il nuovo rasoio wireless è uno SPETTACOLO, ora in promo a 35€

Questo particolarissimo rasoio wireless premium è un autentico spettacolo. Ancora di più, attira l’attenzione il marchio che lo contraddistingue. Il nuovissimo Xiaomi Hair Clipper è infatti perfetto per avere il taglio di capelli perfetto in una manciata di minuti. Decidi la lunghezza, scegliendo in un range fra 0,7 e 21 millimetri, basta un pulsante per impostarlo e poi dovrai solo scegliere la velocità con cui completare il taglio.

Un prodotto senz’altro di altissimo livello, che adesso puoi portare a casa a prezzo piccolissimo, complici le promozioni Amazon del momento. Completa l’ordine al volo per averlo a 35€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Bellissimo e super elegante esteticamente, questo prodotto è realizzato prestando estrema attenzione alla qualità. Le lame in nanoceramica, ad esempio, evitando che il dispositivo si surriscaldi (a differenza di quanto accade con i modelli dotati di lame in acciaio) e mantenendolo silenzioso durante ogni utilizzo.

La batteria integrata ricaricabile non solo ti permetterà di utilizzare il dispositivo senza il vincolo dei cavi, ma promette anche la totale assenza di cali di prestazioni, grazie alla presenza dell’ESM (Energy Smart Manager).

Super sicuro e pensato per permetterti di ottenere un taglio perfetto in pochi minuti, il nuovo rasoio elettrico wireless di Xiaomi è un vero e proprio spettacolo. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 35€ circa appena. Lo prendi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.