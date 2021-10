Xiaomi, il MOSTRO torna in sconto: aspirapolvere 600W a 53€

Il aspirapolvere Xiaomi Deerma DX700 torna in gran sconto su Aliexpress. Un motore aspirante da 600W in grado di eliminare efficacemente la sporcizia da qualsiasi superficie: basta combinare gli accessori in dotazione.

Un prodotto parte dell'ecosistema del colosso cinese che è una vera chicca: lo conoscono in pochi ed è un peccato perché è incredibilmente potente ed efficace. Con gli sconti del momento, lo porti a casa a 53€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo. Come fare? Semplicissimo: collegati all'inserzione ufficiale, metti il prodotto nel carrello (seguendo le istruzioni nell'immagine qui sotto) e completa rapidamente l'ordine per approfittare della promozione.

Xiaomi: una potenza di aspirapolvere in gran sconto

Un design futuristico e ricercato. Super leggero e maneggevole, è semplice da portare in giro per effettuare tutte le pulizie di cui hai bisogno, senza limiti di tempo. Infatti, uno dei vantaggi principali di questo dispositivo è che il funzionamento a cavo ti consente di non avere limiti legati alla durata della batteria. Questo significa che non solo puoi approfittare di un motore da 600W, ma anche di prestazioni potenti e costanti per tutto il tempo che serve: non dovrai mai fermarti per ricaricarla.

Dotata di filtro lavabile e di un serbatoio che puoi svuotare con facilità, è il perfetto alleato per le pulizie quotidiane. In dotazione, come anticipato, ricevi anche una serie di accessori, che ti permetteranno di raggiungere praticamente qualsiasi angolo e fessura dove si annidano polvere, sporcizia, detriti, capelli e sporcizia.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo potente aspirapolvere di Xiaomi Deerma DX700: completa rapidamente l'ordine da Aliexpress per godere di spedizioni assolutamente rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo.