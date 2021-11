Xiaomi: il deumidificatore compatto non l'hai MAI VISTO (16€)

Il deumidificatore smart di Xiaomi Deerma è un prodotto super di nicchia ed è un peccato perché molto utile. Lo piazzi in ambienti piccoli, come il bagno o un armadio, e la tecnologia a perle di gel si occuperà di imprigionare l'umidità. So bene che il dubbio principale è: si tratta di un prodotto usa e getta? Assolutamente no, lo puoi rigenerare tutte le volte che vuoi, con un semplice gesto e senza sostenere alcun costo.

Un prodotto che è anche bellissimo oggetto di design: completa l'ordine rapidamente da Amazon per portarlo a casa a 16€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: deumidificatore compatto a prezzo assurdo

Un funzionamento che non potrebbe essere più semplice. Devi solo posizionarlo lì dove ti serve, badando bene che si tratti di un ambiente abbastanza compatto. A mano a mano che il dispositivo si caricherà dell'acqua ambientale, le perle al suo interno cambieranno colore: passeranno dal verde all'arancione. Quando la totalità avrà cambiato colore, allora sarà il momento di rigenerarle.

Come? Facilissimo: sarà l'unico momento in cui dovrai collegare alla corrente elettrica il dispositivo. Dopo qualche ora, sarà pronto per essere utilizzato nuovamente e non preoccuparti: il consumo energetico per la rigenerazione è irrisorio.

Un prodotto, il deumidificatore compatto di Xiaomi Deerma che non potrebbe essere più utile e completo. Strizza l'occhio a budget, design e utilità: completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo a 16,99€ appena da Amazon con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.