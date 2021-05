Secondo quanto riferito in rete in queste ore, Xiaomi ha appena brevettato uno smartphone arrotolabile avente il design simile a quello di una pergamena. Sì, avete letto bene.

Xiaomi: il nuovo brevetto per sfidare OPPO X 2021

Nel novembre dello scorso anno, è stato presentato lo smartphone Rollable Concept OPPO X 2021. Ora, sembra che Xiaomi stia anche lavorando a un prodotto avente un design arrotolabile dopo che un recente brevetto è emerso in rete e ha rivelato un’estetica e un modulo a scorrimento simile molto bizzarro.

Il gigante della tecnologia cinese pare che stia lavorando anche su uno smartphone estensibile con un nuovo design audace. Il nuovo patent è stato individuato su Qicha e pare che sia stato depositato a marzo e pubblicato nella giornata di ieri (mercoledì 12 maggio 2021), con un numero di pubblicazione CN306531897S. Secondo la descrizione del documento, la società afferma che il prodotto dispone di un design arrotolabile, che include anche la regione di alloggiamento che memorizza il display anche in uno stato arrotolato e aperto.

Guardando le immagini nel brevetto, possiamo vedere che la parte che nasconde il il display adotta un design cilindrico, con il dispositivo che ha un speaker sulla parte superiore e una fotocamera sul lato. Parlando dell’aspetto più interessante del terminale brevettato, il pannello flessibile può essere estratto dall’alloggiamento del cilindro e ricorda quello di un classico rotolone Scottex. Sì, siamo onesti.

Sfortunatamente, al momento non è possibile sapere se l’azienda stia effettivamente pensando ad un prodotto del genere o se stia solo coprendo tutte le basi per applicazioni future. Inoltre, il design e la fattibilità del prodotto sono ancora discutibili considerando che il display esteso potrebbe essere morbido e soggetto a numerosi danni accidentali una volta estratto dalla condizione di riposo. Quindi restate sintonizzati per avere ulteriori aggiornamenti in merito a questo brevetto.

Xiaomi

Smartphone