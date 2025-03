Xiaomi HyperOS 2.2 sta arrivando: quali sono gli smartphone e i tablet compatibili

Xiaomi HyperOS 2.2 è ormai dietro l’angolo e porterà con sé diverse novità tecniche ed ottimizzazioni pensate per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

Con questa nuova versione del sistema operativo, basata su Android 15, Xiaomi promette maggiore fluidità e reattività rispetto al passato, grazie ad un motore grafico più avanzato ed una gestione più efficiente delle risorse.

HyperOS 2.2 è pronto a sbarcare su questi dispositivi Xiaomi

Senza perderci in chiacchiere, passiamo all’elenco completo dei modelli che Xiaomi ritiene idonei per HyperOS 2.2:

Dispositivi che hanno già ricevuto le versioni beta

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Dispositivi che riceveranno a breve l’aggiornamento

Xiaomi 15 Ultra

Redmi K70 Ultra

Xiaomi Pad 7 Pro

Dispositivi che dovrebbero ricevere HyperOS 2.2 in un secondo momento

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX FLIP

Tra le novità più interessanti di HyperOS 2.2 c’è l’integrazione avanzata con l’ecosistema Xiaomi, che ora permette un controllo più immediato di dispositivi smart come wearable, elettrodomestici ed altri apparecchi connessi per la casa connessi.

Sul fronte sicurezza, HyperOS 2.2 introduce un migliore sistema di crittografia e concede all’utente un maggiore controllo sulle app e sui dati sensibili. Anche l’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale, con funzioni di ottimizzazione automatica della batteria e adattamento dinamico delle prestazioni in base all’utilizzo. Le animazioni sono state affinate per risultare più naturali e fluide, mentre la personalizzazione dell’interfaccia offre ancora più opzioni, inclusi temi dinamici e widget ridisegnati.

La distribuzione di HyperOS 2.2, come detto, avverrà in diversi step, partendo dai modelli più recenti per poi estendersi gradualmente ad altre unità, con una disponibilità prevista a partire dal mese di aprile per la release globale ma, da questo punto di vista, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell’azienda.