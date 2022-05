Xiaomi ha un mini condizionatore che fa MIRACOLI: 42€ su Amazon

Parte dell’ecosistema Xiaomi, questo mini condizionatore prodotto dal brand Microhoo è un vero e proprio spettacolo. Bellissimo nel design, il suo sistema di funzionamento è diverso dagli altri raffrescatori e ti permette di ottenere aria refrigerata in un attimo e con un consumo energetico ridicolo: appena 6W di massimo assorbimento.

A impreziosirlo, un pratico display touchscreen che ti permette di scegliere fra 99 modalità di livelli di intensità. Il classico gioiello che gravità nell’ecosistema del colosso cinese, che in pochissimi però conoscono. Basta una rapida ricerca su Google però per scoprilo.

La cosa interessante è che questo eccellente dispositivo l’ho scovato anche su Amazon e puoi portarlo a casa a un prezzo che non potrebbe essere più concorrenziale. Completa l’ordine adesso per averlo a 42€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Dall’ecosistema Xiaomi un condizionatore spettacolare

Lo alimenti con una banalissima presa USB, non serve altro. Per preparalo e usarlo al meglio, stacca il serbatoio di acqua – che è da ben 1 litro – riempilo e posizionato in frigo. Quando è freddo, se lo desideri, aggiungi dei cubetti di ghiaccio per aumentare ancora di più l’effetto refrigerante.

QUando è tutto pronto, lo accendi, imposti la velocità e ti rendi subito conto di quanto l’aria nelle vicinanze sia notevolmente più fresca. Certamente non è in grado di far ghiacciare un’intera stanza, ma è perfetto – ad esempio – per la zona della scrivania o per l’area della cucina dove stai pranzando. Ancora, puoi rinfrescare una piacevole sessione di TV sul divano.

Insomma, questo condizionatore portatile parte dell’ecosistema Xiaomi è il classico prodotto minima spesa massima resa. A questo prezzo, e direttamente su Amazon, è un utile gadget a basso consumo energetico, che puoi concederti senza sensi di colpa. Completa l’ordine adesso per accaparrartelo a 42€ circa appena con spedizioni gratis. Non so quanto durerà, è parte delle più nascoste occasioni presenti sulla celeberrima piattaforma di e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.