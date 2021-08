Non è certo il primo cane robot in assoluto, ma lo è per Xiaomi. Il gioiellino appena presentato fa un po' paura esteticamente, ma promette bene. Destinato per ora solo agli sviluppatori, e corredato di progetto open source, è un gadget decisamente interessante.

Xiaomi: ecco il primo cane robot

Un quadrupede che esteticamente potrebbe spaventare un po'. Del resto, si tratta di un prodotto decisamente particolare, dotato di ben 12 sensori oltre a fotocamere e GPS. Grazie a loro, ed al software basato sull'intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere ostacoli e persone (riconosce la postura e persino i diversi volti). Così com'è, sebbene parecchio acerbo, dovrebbe riuscire a seguire una persona, evitando anche gli ostacoli. Insomma, proprio come farebbe un vero e proprio cane.

Naturalmente, almeno per il momento, si tratta di un prodotto nato come esercizio di stile: con il cane robot, Xiaomi vuole dare dimostrazione pratica delle tecnologie in suo possesso. Rendendo la piattaforma di sviluppo open source, di fatto la compagnia si è aperta all'immenso potenziale degli sviluppatori interessati a creare applicazioni per questo gioiellino.

Per adesso, esistono solo 1000 unità di questo robot che saranno vendute ai fan più accanito oppure – com'è più logico – agli sviluppatori. Il prezzo? Intorno ai 1540$ circa.

