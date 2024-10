Xiaomi ha deciso: il sito ufficiale di POCO chiuderà entro fine anno

Xiaomi ha recentemente annunciato che il sito web globale di POCO (oltre ai suoi portali per Regno Unito e Francia) verrà chiuso definitivamente entro il 31 dicembre 2024. Un’altra chiusura eccellente, che arriva a poca distanza dalla notizia riguardante il sito di Fitbit.

Tuttavia, questo non segna la fine del marchio POCO, che continuerà ad esistere sotto l’ombra protettiva del sito ufficiale di Xiaomi. La migrazione avverrà in maniera automatica, sia internamente e sia tenendo conto dei dati degli utenti.

Xiaomi chiude il sito di POCO: cosa cambia?

Il messaggio presente sul sito po.co (che compare cliccando sul banner in alto) non lascia dubbi circa la chiusura imminente. A partire dal 21 ottobre, tutti i prodotti POCO, i servizi e l’assistenza post-vendita saranno accessibili attraverso il portale mi.com/global. Questo cambiamento fa parte di una strategia più ampia di Xiaomi, volta ad unificare i suoi “sotto-marchi” in una piattaforma comune, semplificando la gestione dell’ecosistema digitale dell’azienda.

Gli utenti POCO non dovranno preoccuparsi di nulla: Xiaomi ha garantito che tutti i dati relativi agli acquisti, i programmi fedeltà (come i POCO Points) ed i coupon verranno automaticamente trasferiti al nuovo sistema. Entro il 12 dicembre , tutti i coupon attivi verranno riemessi e i dati storici sugli ordini, le informazioni logistiche ed i commenti saranno completamente migrati sul sito di Xiaomi, senza richiedere interventi manuali da parte degli utenti.

Anche l’app POCO Store verrà disattivata dopo il 31 dicembre, ma Xiaomi ha assicurato che la disponibilità dei prodotti POCO e il loro supporto post-vendita non subiranno alcuna interruzione. Ciò significa che i clienti potranno continuare a cercare ed acquistare dispositivi POCO e ricevere assistenza attraverso il sito principale di Xiaomi, rendendo l’esperienza di acquisto più fluida e centralizzata.

Un aspetto interessante della notizia è che POCO India, che opera tramite poco.in, non sembra essere influenzato dalla decisione. Questo suggerisce che Xiaomi intende mantenere una gestione differenziata per alcuni mercati strategici come l’India, dove POCO è un marchio fortemente radicato.