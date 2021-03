Chi ha detto che il pollice verde devi per forza averlo dalla nascita? Con questo piccolo dispositivo – parte dell’ecosistema di prodotti Xiaomi – puoi prenderti cura con successo delle tue piante, direttamente con lo smartphone: giardinaggio smart semplice e divertente. Ora su Amazon lo paghi appena 24,99€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: giardinaggio smart, prezzo piccolissimo

Il principio di funzionamento è semplicissimo. Infili la piccola sonda nel terreno del vaso dove c’è la pianta della quale vuoi prenderti cura, colleghi il dispositivo in Bluetooth allo smartphone e in un attimo inizi a monitorare diversi parametri.

Umidità, temperatura, illuminazione, composizione dei nutrienti nel terreno. L’applicazione è fatta in modo da consigliarti come gestire le cure della tua pianta per farla crescere al meglio.

Bello e divertente, questo sistema di giardinaggio smart by Xiaomi è eccezionale e super economico. Adesso lo porti a casa da Amazon a 24,99€ circa. Lo trovi a questo indirizzo.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

