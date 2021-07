Anche Xiaomi ha deciso di fare la sua parte a sostegno delle vittime delle recenti alluvioni in Germania, Paesi Bassi e Belgio. La donazione effettuata da Xiaomi Corporation è di ben 1 milione di euro, lo rivela proprio la società cinese tramite un comunicato stampa.

Di seguito riportiamo le parole del vice presidente del dipartimento internazionale di Xiaomi, William LU:

“Siamo scossi dalla portata di questo disastro naturale. Come azienda globale e locale, rimaniamo vicini alle regioni colpite in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Dato che operiamo in questi Paesi da molto tempo, e ci sentiamo molto legati alla popolazione locale, faremo la nostra parte per aiutare queste persone. Pertanto, abbiamo deciso di donare un milione di euro alla Croce Rossa tedesca, a Giro 777 il Fondo nazionale olandese per i disastri e alla Croce Rossa belga attraverso Xiaomi Foundation”

Il generoso gesto dimostra un gran senso di solidarietà da parte di Xiaomi verso le sfortunate vittime delle alluvioni in Nord Europa. Ricordiamo che la moltinazionale cinese non è nuova a queste iniziative, è già intervenuta con ingenti donazioni nel recente passato, per aiutare gli organi competenti a combattere la pandemia di coronavirus.

