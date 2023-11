Xiaomi G9 Plus stella del Cyber Monday: 60min autonomia e potenza RARA

Se vuoi avere un aspirapolvere senza fili che ne valga la pena, Xiaomi G9 Plus è il prodotto da scegliere al Cyber Monday di Amazon. Eccezionale e senza paura di alcun tipo di sporco, in casa diventa il tuo aiutante numero uno e di cui non fare a meno ogni singolo giorno.

Potente motore e sistema di filtraggio a 5 fasi. Praticamente unico nel suo genere oggi è in offerta con uno sconto del 43% sul prezzo di listino. Cosa devi fare? Collegati e aggiungila al tuo carrello per soli 169,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi G9 Plus: l’aspirapolvere senza fili che non conosce limiti

Leggero, comodo e soprattutto un modello verticale. Non solo è facile da passare in tutta la casa ma è anche perfetto quando lo devi mettere a posto. Infatti arriva con la sua base da muro, anche dietro una porta non dà fastidio. Xiaomi G9 Plus è un aspirapolvere senza fili che sa il fatto suo ed appena lo usi ti accorgi del potenziale.

Con questo potente motore che non si ferma davanti ad alcun tipo di sporcizia pulisci pavimenti di ogni genere ma anche tappezzeria e tappeti. Tutto merito dei vari accessori inclusi in confezione.

Il sistema di filtraggio è HEPA e avviene a 5 fasi così da reinserire in circolo solo aria sana e pulita. Ovviamente puoi pulire tutti i pezzi del tuo aspirapolvere con un gesto semplice e sotto l’acqua corrente per avere una manutenzione semplice.

60 minuti di autonomia complessivi da utilizzare secondo diverse modalità e un contenitore che svuoti con un click.

Insomma, Xiaomi G9 Plus è un successo sotto tutti i punti di vista. Non perdere la tua occasione e collegati immediatamente su Amazon dove approfitti dello sconto del Cyber Monday. Prezzo finale di soli 169,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.