Appena uscito, è già uno degli aspirapolvere più cercati. È Xiaomi G9 ed è potente e versatile. Soprattutto, costa molto meno della concorrenza, sebbene offra prestazioni paragonabili. Se poi ci aggiungi i super sconti eBay del momento, allora l’affare è servito: ora lo porti a casa a 179€ appena usando lo speciale codice sconto “PIT10PERTE” prima di pagare.

Xiaomi G9: eccellente aspirapolvere in gran sconto

Un design elegante e curato in ogni dettaglio. Fra le sue particolarità, c’è la possibilità di estrarre la batteria con facilità. Questo significa due cose fondamentali: potrai sostituirla da solo, prolungando la vita del prodotto, e potrai anche aumentare l’autonomia energetica durante le pulizie. Infatti, se i 60 minuti d’uso (che sono tanti!) a disposizione con una sola ricarica non ti bastano, nessun problema: con uno scatto puoi sganciare la batteria, attaccarne un’altra e continuare a usare l’elettrodomestico! In questo modo, avrai sempre il massimo della potenza, senza il vincolo dei cavi.

Il motore da 120W, unitamente ai diversi modi in cui puoi montare il prodotto, ti permetteranno di eliminare peli, polvere, capelli e sporcizia non solo dal pavimento, ma anche da altre superfici.

Insomma, un aspirapolvere potente e completo, che se fosse di altri brand costerebbe molto di più. Per fortuna, ci pensa Xiaomi a rendere la qualità alla portata di tutte le tasche!

Per approfittare subito della promozione, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PIT10PERTE”.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, riceverai il prodotto a casa in pochissimi giorni.

