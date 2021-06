Il nuovissimo Xiaomi G9, recente aspirapolvere senza fili, ha attirato immediatamente la mia attenzione. Cosa potrà mai offrire un prodotto che costa meno di 200€ e addirittura ora è anche in sconto lampo a 161€? Ho fatto le mie ricerche – con tanto di paragoni con Dyson V8 – e sono giunta alla conclusione che questo è un vero e proprio affare e c'è solo una cosa da fare: approfittarne.

Xiaomi G9 migliore di Dyson V8

Semplicemente, incuriosita dall'ennesimo gioiellino del colosso cinese, questa volta ho deciso di approfondire in modo accurato. Per farlo, ho preso a confronto un modello che si avvicina come target a lui: Dyson V8.

Scheda tecnica alla mano, ho iniziato le valutazioni. Come non partire dal motore, che è simile. 120W il G9 contro i 115W del Dyson. Molto simile è anche la potenza aspirante.

Cambia però l'autonomia energetica: a fronte di batterie simili, il gioiellino di Xiaomi si spinge a 60 minuti mentre il concorrente resta fermo a 40 minuti. In tutto questo la batteria di G9 è addirittura estraibile: questo significa che in un attimo la cambi e raddoppi i tempi di pulizia. Ti dirò di più: ho anche scoperto che la base di ricarica della scopa elettrica è predisposta per ricaricare fino a due batterie contemporaneamente.

Il resto della scheda tecnica (dimensioni del serbatoio, parte smart assente, ecc…) è simile: ho scelto appositamente un modello che non si distanziasse troppo dalla nuova proposta Xiaomi.

Sai in cosa ho rilevato un'enorme differenza? Il prezzo: 161€ in offerta l'uno 349/379€ in sconto l'altro. Simili per costruzione e prestazioni, ma con un prezzo parecchio diverso. Fosse stato un altro brand, avrei dubitato, ma con Xiaomi non esito mai: ho la casa piena di dispositivi smart del colosso cinese oppure del suo ecosistema e non sono mai stata delusa.

Per questo, adesso che mi è capitata la possibilità di mostrarti come portarlo a casa in sconto lampo, ricevendo anche degli omaggi, non ho esitato a raccontarti la mia analisi. A questo prezzo, Xiaomi G9 si configura come la scelta ideale, ma devi essere veloce ad approfittare dello sconto:

collegati all'inserzione presente su eBay;

metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, inserisci il codice sconto “PIT10PERTE”;

“PIT10PERTE”; completa l'acquisto al prezzo finale di 161,99€.

Non solo le spedizioni sono gratuite, ma c'è di buono che in omaggio riceverai un buono di 30€ per poter comprare la seconda batteria (che trovi sempre su eBay). In questo modo, a disposizione avrai praticamente il doppio dell'autonomia energetica: con 120 minuti di pulizia, potrai finire tutto senza cali di prestazione.

Non perdere l'occasione del momento: il migliore aspirapolvere ciclonico economico, ma potente, è Xiaomi G9 e adesso sai anche perché. Pochissimi pezzi in promozione: non posso garantire che – quando leggerai questo articolo – a disposizione ce ne saranno ancora.

Home