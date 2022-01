Xiaomi: approfitta del Fuori Tutto Unieuro e acquista i migliori smartwatch

Cosa c'è di meglio se non acquistare i migliori prodotti di tecnologia a un prezzo davvero vantaggioso! Non si tratta di un sogno, ma oggi puoi farlo grazie al vero Fuori Tutto di Unieuro che sta regalando tantissimi prodotti a prezzi davvero esplosivi. Approfitta anche tu di questa fantastica e irripetibile iniziativa e acquista i migliori smartwatch Xiaomi. Come l'incredibile Xiaomi Mi Smart Band 5 tua a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Scontata del 50%, questa smartband è tra le più apprezzate della categoria. Display AMOLED da 1.1″, sensore a 6 assi ad alta precisione e sensore di frequenza cardiaca, batteria dalla durata di 14 giorni e 11 modalità sportive professionali, rendono questo prodotto un best buy assoluto.

Xiaomi: i migliori smartwatch in offerta con il Fuori Tutto Unieuro

Il Fuori Tutto Unieuro si sta rivelando una vera occasione imperdibile. Tanta tecnologia e risparmio assicurato con queste offerte incredibili. I migliori smartwatch Xiaomi sono solo da Unieuro a questi prezzi pazzeschi.

Ovviamente, all'appello dei migliori smartwatch non poteva mancare lui, protagonista assoluto della salute e delle notifiche sempre a portata di polso, lo Xiaomi Mi Watch Lite. Anche in questo caso il prezzo è davvero vantaggioso. Infatti, lo metti nel carrello a soli 49,99 euro, invece di 69,99 euro. Un affare eccezionale!

Maestro nella personalizzazione, Xiaomi Mi Watch Lite offre oltre 1000 combinazioni personalizzate per un look nuovo e differente ogni giorno. Potrai abbinare il tuo quadrante al colore del cinturino grazie a oltre 120 quadranti a tema e funzionalità personalizzate. Il tuo stile sarà diverso tutti i giorni.

Il suo display touch a colori TFT da 1,4″ supporta la regolazione automatica della luminosità, così avrai tutte le informazioni più importanti a portata di mano sullo schermo. Inoltre, potrai selezionare fra 11 modalità di allenamento e se vorrai nuotare, potrai utilizzarlo senza paura perché è resistente all'acqua 5 ATM fino a 50 metri. Che tu sia al chiuso, all'aperto o sott'acqua, Xiaomi Mi Watch Lite tiene traccia dei tuoi movimenti in tempo reale e supporta anche l'impostazione di obiettivi specifici così da migliorare i risultati dei tuoi esercizi.

Cosa aspetti, approfitta della sua disponibilità sul sito online di Unieuro e acquista il tuo nuovo Xiaomi Mi Watch Lite a soli 49,99 euro, invece di 69,99 euro.