Xiaomi: fritto sano e buono, prezzo ASSURDO su Amazon (49€)

Non solo smartphone: Xiaomi ha un ecosistema enorme e anche alcuni prodotti per ottenere eccellenti fritture ad aria ne sono parte. Questo gioiellino, con design retrò è ricco di funzioni, ha un ampio cestello da 3 litri e ora costa molto meno su Amazon. Lo porti a casa a 49,99€ invece di 72,99€. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: ottima frittura, prezzo bassissimo

La friggitrice ad aria può diventare velocemente uno dei tuoi migliori alleati in cucina. A dispetto del nome non è solo uno strumento per preparare fritture, infatti. Si tratta, effettivamente, di un forno con cottura a 360 gradi e quindi incredibilmente uniforme e rapida.

Oltre a gustose patatine, puoi preparare ad esempio delle golose sfoglie in pochissimi minuti oppure della carne o del pesce. Addirittura, è in grado di cuocere dei lievitati (come dei panini). Il prodotto è dotato di ben 7 programmi per cucinare, ma solo due manopole: la gestione non potrebbe essere più semplice. Inoltre, è anche un oggetto da lasciare in bella vista senza remore: il suo design attira immediatamente l'attenzione.

Insomma, un solo prodotto Xiaomi per ottenere molto più di un fritto sano e leggero. Questa friggitrice ad aria, realizzata dal brand Bear all'interno dell'ecosistema di prodotti del colosso cinese, ti offre molto di più. In più adesso puoi portarla a casa a un prezzo piccolissimo. Completa rapidamente l'ordine per averla a 49,99€ invece di 72,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.