Xiaomi: friggitrice ad aria SMART, olio di girasole addio (74€)

Con l'olio di semi di girasole arrivato alle stelle, è tempo di pensare a un tipo di frittura più leggera, sana ed economica. Con la friggitrice ad aria di Xiaomi ti si apre un mondo di possibilità e puoi usarla anche con lo smartphone. Con le promozioni Amazon del momento, puoi portarla a casa a 74€ circa appena. Un vero e proprio affare, considerando che le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: la friggitrice ad aria smart è in sconto, nuovo modo di cucinare

Un prodotto che, una volta provato, diventa il classico mai più senza. Impari a preparare i tuoi piatti preferiti in un modo tutto nuovo, più leggero, più veloce e in egual modo gustoso.

Con il suo ampio cestello, puoi preparare i tuoi cibi preferiti per 4 o 5 persone in contemporanea. In pochissimi minuti ultimi la tua ricetta, ma non farti un'idea sbagliata: non è un prodotto pensato per realizzare solamente patatine fritte o simili. Questo gioiellino sfrutta la tecnologia di cottura a 360 gradi per realizzare una marea di piatti: dalla carne, al pesce, passando per pizza, dolci e lievitati di vario genere.

Questa tecnica di cottura permette di dimezzare i tempi, ottenendo cibi cotti in modo incredibilmente uniforme. Praticamente, inizierai a usare il forno sempre di meno, soprattutto per le preparazioni quotidiane. Non solo, questo gioiellino è anche dotato di diverse funzionalità aggiuntive, come per esempio la possibilità di essiccare i cibi oppure di preparare lo yogurt.

Grazie al suo cuore smart, puoi collegarlo a Internet tramite il WiFi e gestirne ogni aspetto tramite applicazione. Dalla programmazione, all'accesso a un completissimo ricettario.

Bellissimo esteticamente, è un ottimo complemento d'arredo per la cucina. Non perdere l'occasione di scoprire un nuovo modo di cucinare, in modo più leggero e molto gustoso, evitando di comprare il costosissimo olio di semi di girasole. Accaparrati adesso la friggitrice smart di Xiaomi in sconto a 74€ circa appena: completa l'ordine al volo da Amazon e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.