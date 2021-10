Xiaomi: friggi, cuoci, decongela e riscalda da smartphone

La nuovissima Xiaomi Mi Smart Air Fryer non è solo una friggitrice ad aria smart, è più simile a un robot da cucina, con diverse modalità di cottura a disposizione. Cuoci, friggi, decongela, essicca, prepara lo yogurt o usalo addirittura come microonde. Un solo prodotto, un sacco di modalità di utilizzo: lo porti a casa a 99,99€ appena da Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: cucinare con lo smartphone è più divertente

Un prodotto geniale, dal quale ottenere il massimo aiutandoti con lo smartphone. Oltre 100 ricette a disposizione, fra le quali scegliere quella che preferisci. Pensato principalmente come friggitrice ad aria, grazie alla cottura a 360 gradi, ottieni cibi buoni e croccanti, ma con pochissimi grassi.

Non è però solo questo: a disposizione hai un range di temperatura che va da 40 a 200 gradi centigradi e puoi quindi sfruttarlo in un sacco di modi. Quando lo desideri, puoi usarlo per:

preparare lo yogurt a temperatura costante (40°)

a temperatura costante (40°) essiccare la frutta e carne a 60°

e carne a 60° funzionalità di forno a microonde

decongelamento e fermentazione

le funzionalità di forno elettrico

Scarica l'applicazione per lo smartphone, collega il tuo gioiellino in WiFi, e scopri un mondo di possibilità per sfruttarlo, anche se non sei un cuoco provetto. Controlla tutto dal tuo device oppure dal display OLED. Ogni giorno, un nuova ricetta, che puoi anche programmare in modo che il prodotto cucini quando tu non ci sei.

Insomma, la Xiaomi Mi Smart Air Fryer non solo è bella, elegante e completa, è anche un validissimo alleato per il quotidiano. Inoltre, ogni componente a contatto con il cibo è lavabile in lavastoviglie: igiene profonda, senza sforzo.

Il regalo ideale da fare o da farti, che dà subito alla cucina quel tocco smart che non guasta, lo trovi su Amazon a 99€ circa appena. Completa l'ordine velocemente per godere anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.