Xiaomi Fan Festival 2022: ultima chiamata per il coupon di eBay

Hai tempo ancora pochi giorni per approfittare del fantastico codice coupon di eBay che ti permette di acquistare tantissimi prodotti Xiaomi con un ulteriore sconto in carrello del 15%. Si tratta di un'occasione imperdibile, valida fino al 13 aprile 2022.

Ad esempio, in occasione dello Xiaomi Fan Festival 2022, su eBay acquisti il Redmi Note 11 6GB+128Gb a soli 194,65 euro, invece di 229 euro. Stiamo parlando dell'ultimo modello del colosso dell'hi-tech che monta il Qualcomm Snapdragon 680 Octa Core e un DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,43″.

Per attivare questo prezzo è importante inserire, prima del check out, il codice coupon “ITMIFEST22“. In questo modo sarà possibile applicare un ulteriore sconto del 15% all'articolo compatibile con questa promozione o all'ordine in carrello con più prodotti Xiaomi.

Sono tantissime le offerte che puoi trovare, ma occorre sbrigarsi perché, oltre al termine ultimo programmato tra due giorni, le scorte potrebbero terminare in attimo. Quindi meglio cogliere subito l'occasione e aggiudicarsi i migliori prodotti al minor prezzo possibile.

Xiaomi Fan Festival 2022: eBay lo festeggia con un codice coupon speciale

Risparmia fino a 50 euro grazie al codice coupon di eBay che ti permette di scontare di un ulteriore 15% un ordine di prodotti Xiaomi compatibili con questa promozione. Sono davvero tanti gli articoli disponibili e i loro prezzi sono incredibilmente vantaggiosi.

Come l'eccezionale Xiaomi Pad 5 6GB+128GB che acquisti a soli 296,65 euro, invece di 349 euro. Batteria superlativa da 8720mAh che garantisce una durata incredibile. Processore Qualcomm Snapdragon 860. Display da 11 pollici 16:10 con refresh rate da 120Hz. Cosa chiedere di più per un tablet Android che può competere con i miglior modelli di iPad in commercio?

Comunque le offerte disponibili non sono certo solo queste. Infatti, tra i vari gioiellini di tecnologia, fa la sua comparsa anche la nuovissima Xiaomi Mi Smart Band 6 tua a soli 37,82 euro, invece di 44,50 euro. Un affare super goloso che non lascia spazio a dubbi e che ti permette di portare a casa il miglior personal trainer da polso disponibile.

Xiaomi Fan Festival 2022 sta per concludersi nella sua promo di eBay. Fino al 13 aprile 2022 inserendo il codice coupon “ITMIFEST22“, prima del check out, potrai scontare di un ulteriore 15% il tuo ordine fino a un massimo di 50 euro.