Xiaomi F2: Smart Tv da 50 pollici a 100 euro in MENO, su Amazon

Tutti pazzi per questa offerta super di Amazon che a 100 euro in meno propone una Smart Fire TV coi fiocchi. Parliamo di Xiaomi F2 da 50 pollici, che potrai praticamente avere a meno del prezzo che pagheresti quella da 43 pollici. Affrettati perciò e metti nel carrello subito la fantastica Xiaomi F2 a 349 euro.

Smart Fire TV senza bordi per un’immersione completa. Display 4K ultra HD, Bluetooth e controllo vocale integrato per Alexa. Dotata di 4 connettori HDMI 2,1 per il gaming e doppio altoparlante incorporato.

Se approfitti subito dell’offerta di Amazon, la potrai ricevere comodamente a casa tua senza costi aggiuntivi, per i clienti Prime. Inoltre potrai pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Che aspetti, metti nel carrello la tua Xiaomi F2 a 349 euro, invece che 449 euro.

Xiaomi F2: ogni cosa diventa più bella sulla Smart Fire TV

Questa Smart TV nasce con risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD. Grazie alla tecnologia WCG, oltre ad avere una maggiore luminosità, potrai goderti i tuoi film, o serie Tv, con una maggiore profondità di colore. Con Fire TV già integrato, potrai scaricare le app come Netflix, Prime Video, Now e DAZN.

Con il controllo vocale intelligente sarà semplice anche cambiare i canali, regolare il volume o aprire le app. Potrai anche controllare gli altri dispositivi Smart di casa tua.

Qualità del suono eccezionale con i due altoparlanti da 12 W. E se vuoi collegare una console o un computer e giocare, Xiaomi F2 è stata pensata anche per questo, con i 4 connettori HDMI 2.1 e un tempo massimo di risposta di 6 ms.

Non aspettare che si esauriscono le scorte. Corri subito ad acquistare la Smart Fire Tv Xiaomi F2 a 349 euro, risparmiando 100 euro sul prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.